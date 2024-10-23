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18:03, 23 октября 2024Экономика

Россиянка сдала свою квартиру мошенникам и лишилась жилья

Жительница Симферополя сдала квартиру мошенникам и лишилась ее

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Жительница Симферополя сдала квартиру мошенникам и лишилась жилья. О ситуации в российском городе рассказала пресс-служба МВД по Крыму.

Два года назад в полицию обратилась 58-летняя женщина. Она сообщила, что сдала свою «однушку» молодой девушке, которая через месяц перестала выходить на связь и платить за аренду. Когда собственница вошла в квартиру, то увидела, что замки на двери сменили. Кроме того, она обнаружила неизвестного мужчину, который заявил, что живет там вместе со своей девушкой. Чуть позже женщина узнала, что за месяц они успели переоформить документы на право собственности на жилье на себя.

Злоумышленников удалось найти лишь недавно по их местам жительства — в Ростове-на-Дону и Адыгее. Ими оказались ранее судимые за такие же преступления 26-летняя женщина и 37-летний мужчина. Как рассказала аферистка, в 2022-м в одном из мессенджеров она нашла объявление о подработке. Позже с ней связался неизвестный и описал схему «заработка», в соответствии с которой ей понадобится арендовать квартиры в других городах для последующей перепродажи. Девушка согласилась и приехала в Симферополь, где ее встретил незнакомый мужчина, передавший ей деньги и поддельный паспорт. Помимо этого, «работодатель» познакомил ее с подельником из Ростова-на-Дону — согласно легенде, он выполнял роль сожителя арендатора.

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Вскоре после того, как аферистка арендовала квартиру у жительницы Симферополя, она с помощью поддельных документов подала заявление в МФЦ о регистрации права собственности на чужую квартиру. Общий ущерб, нанесенный настоящей хозяйке «однушки», оценили в 2,5 миллиона рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Мошеннице, в отношении которой установили запрет определенных действий, и ее подельнику, который в данный момент заключен под стражу, грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее в этот же день стало известно, что врач из Воронежа, поверив аферистам, осталась без четырех квартир и автомобиля.

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      Полина Кислицына
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