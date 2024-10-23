Россиянка отдала аферистам четыре квартиры и автомобиль

Врач из Воронежа под давлением аферистов рассталась с четырьмя квартирами и авто

Врач из Воронежа рассталась с четырьмя квартирами и автомобилем, поверив уговорам мошенников. О ситуации пишет портал «Мое! Online».

С 34-летней горожанкой аферисты связались по телефону. В первом звонке они представились сотрудниками оператора сотовой связи и сообщили о необходимости продлить срок действия сим-карты. Для этого злоумышленники попросили женщину огласить код аутентификации из СМС.

Вскоре после этого медику поступило сообщение в мессенджере, в котором ее предупредили о взломе личного кабинета на портале «Госуслуги». Для дальнейшей консультации пострадавшую проинструктировали позвонить на определенный номер. В личной беседе ей пригрозили утечкой данных с банковских карт.

Впоследствии к разговору подключились представители «Росфинмониторинга», силовики и юристы. Они убедили жертву перевести сбережения на якобы «безопасные счета», опередив потенциальных преступников. На протяжении трех месяцев женщина обналичивала вклады, оформляла кредиты и все эти средства переводила на указанные махинаторами реквизиты. После этого под давлением аферистов врач выставила на продажу четыре квартиры и автомобиль. Вырученные за них средства также пошли на неизвестные счета. В итоге жительница Воронежа отдала мошенникам 21,5 миллиона рублей.

Ранее после разговора с махинаторами без двух квартир осталась пожилая москвичка. Поддавшись уговорам телефонных мошенников, пенсионерка лишилась 19,1 миллиона рублей. Для жителя Калининградской области беседа с аферистами закончилась потерей дачи, машины и гаража.