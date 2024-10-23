Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:56, 23 октября 2024Экономика

Россиянка отдала аферистам четыре квартиры и автомобиль

Врач из Воронежа под давлением аферистов рассталась с четырьмя квартирами и авто

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Врач из Воронежа рассталась с четырьмя квартирами и автомобилем, поверив уговорам мошенников. О ситуации пишет портал «Мое! Online».

С 34-летней горожанкой аферисты связались по телефону. В первом звонке они представились сотрудниками оператора сотовой связи и сообщили о необходимости продлить срок действия сим-карты. Для этого злоумышленники попросили женщину огласить код аутентификации из СМС.

Вскоре после этого медику поступило сообщение в мессенджере, в котором ее предупредили о взломе личного кабинета на портале «Госуслуги». Для дальнейшей консультации пострадавшую проинструктировали позвонить на определенный номер. В личной беседе ей пригрозили утечкой данных с банковских карт.

Материалы по теме:
Ход Слоном Простой таксист держал в страхе всю Рязань и сбежал с награбленным в Европу
Ход СлономПростой таксист держал в страхе всю Рязань и сбежал с награбленным в Европу
13 января 2018
Вне зоны доступа Зэки массово выманивают у россиян деньги. Тюрьмы их защищают
Вне зоны доступаЗэки массово выманивают у россиян деньги. Тюрьмы их защищают
24 мая 2018

Впоследствии к разговору подключились представители «Росфинмониторинга», силовики и юристы. Они убедили жертву перевести сбережения на якобы «безопасные счета», опередив потенциальных преступников. На протяжении трех месяцев женщина обналичивала вклады, оформляла кредиты и все эти средства переводила на указанные махинаторами реквизиты. После этого под давлением аферистов врач выставила на продажу четыре квартиры и автомобиль. Вырученные за них средства также пошли на неизвестные счета. В итоге жительница Воронежа отдала мошенникам 21,5 миллиона рублей.

Ранее после разговора с махинаторами без двух квартир осталась пожилая москвичка. Поддавшись уговорам телефонных мошенников, пенсионерка лишилась 19,1 миллиона рублей. Для жителя Калининградской области беседа с аферистами закончилась потерей дачи, машины и гаража.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      Путин рассказал об успехах России на фронте

      Леброн и Бронни Джеймс стали первым дуэтом отца и сына в истории НБА

      В Минцифры рассказали о сотнях созданных за 2024 год поддельных сайтов МВД

      Депутат Рады рассказал о взрывах в районе аэродрома в Черкасской области

      Раскрыты гонорары артистов за новогодние корпоративы

      Стена столетнего дома рухнула в российском городе

      Раскрыты подарки для глав делегаций БРИКС

      Samsung выпустит смартфон с тремя экранами

      В Кремле оценили мирную инициативу Китая и Бразилии по Украине

      Депутат Госдумы рассказал о «беспримерном пофигизме» и «рекорде бюрократии» на СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше