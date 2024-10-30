В мозгу москвички нашли 25-сантиметровый червеобразный сгусток

В Москве врачи удалили из мозга пациентки 25-сантиметровый тромб

В Москве врачи сосудистого центра Городской клинической больницы имени Кончаловского нашли в мозгу пациентки 25-сантиметровый тромб. Об этом сообщил столичный депздрав в Telegram.

Как стало известно, 35-летняя женщина поступила в медучреждение с жалобами на слабость, головокружение, а также онемение в левых руке и ноге. Компьютерная томография показала ишемический инсульт, после чего пациентке провели экстренную операцию и извлекли тромб.

По словам руководителя сосудистого центра Владимира Кузнецова, медиков очень удивил размер найденного «червеобразного сгустка». Он подчеркнул, что в практике хирургов медучреждения такие тромбы еще не наблюдались. «Изначально мы даже заподозрили, что в сосуде мозга женщины поселился паразит. Но исследования показали, что это все-таки тромб, — рассказал медик. — [Даже] в мировой научной литературе описываются единичные случаи, похожие на этот».

После выписки врачи рекомендовали пациентке пройти амбулаторное обследование, в результате выявившее у нее антифосфолипидный синдром, при котором возрастает риск образования тромбов.

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