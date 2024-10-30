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15:02, 30 октября 2024Экономика

В Петербурге построят новые станции метро

В Петербурге в 2025 году откроют станции метро «Казаковская» и «Путиловская»

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге в ближайший год достроят две новых станции метрополитена — «Казаковскую» и «Путиловскую». Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов, представляя в заксобрании города проект городского бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. Его слова приводит агентство РИА Новости.

«В 2025 году введем станции "Казаковская" и "Путиловская". Активными темпами продолжим строить Красносельско-Калининскую линию до станции "Каретная"», — поделился информацией Беглов. Он добавил, что в данный момент прорабатываются вопросы по софинансированию строительства метро с федеральным центром — обсуждается продление Кировско-Выборгской линии через аэропорт Пулково к выставочному центру «Экспофорум».

Ранее в октябре мэр столицы Сергей Собянин рассказал о том, что в московском метрополитене, а также на МЦД и МЦК отсутствуют перегруженные ветки.

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      Полина Кислицына
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