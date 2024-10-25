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13:02, 25 октября 2024Экономика

Собянин рассказал об отсутствии перегруженных веток в метро Москвы

Собянин: перегруженных линий нет ни в метро, ни на МЦД, ни на МЦК

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы / АГН «Москва»

В настоящее время в Москве нет перегруженных линий в метро, а также на Московских центральных диаметрах (МЦД) и Московском центральном кольце (МЦК). Об этом заявил мэр города Сергей Собянин, передает ТАСС.

По словам мэра города, единственная перегруженная сегодня ветка — это пригородное Ярославское направление Московской железной дороги. МЦД является главным драйвером роста количества москвичей, пользующихся общественным транспортом.

Что касается развития городского транспорта в целом, в последние годы общий пассажиропоток метрополитена остается примерно на одном уровне. Число пассажиров трамваев возросло, а автобусов и электробусов немного уменьшилось. Пассажиропоток железнодорожных радиусов, преобразованных в МЦД, увеличился на 30 процентов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал продление Московских центральных диаметров (МЦД) в регионы в 2025 году. Проект затронет все четыре действующих диаметра, а также Ярославское и Павелецкое направления Московской железной дороги. Работы займут три-четыре года.

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      Мария Черкасова
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