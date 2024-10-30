В России на остановке заметили двух тигров

На остановке под Хабаровском заметили двух тигров

Автомобилисты заметили на трассе под Хабаровском двух тигров. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.

Очевидцы запечатлели хищников на остановке в 10 километрах от города. Тигры вышли к дороге, но испугались мимо проезжающих машин. Они быстро убежали обратно в лес, но успели попасть в объективы камер.

При этом отмечается, что охотоведы не удивились этому. По их словам, рядом расположены Большехехцирский заповедник и Хехцирский заказник.

Ранее сообщалось, что жители Петропавловска-Камчатского заметили осматривающего местные достопримечательности медведя. Тогда очевидцам удалось запечатлеть на видео животное, которое решило прогуляться по городской набережной.