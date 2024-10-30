В российском регионе охотник принял студентку за косулю и выстрелил в нее

В Свердловской области охотник застрелил девушку, приняв ее за косулю

В Свердловской области 42-летний житель Байкаловского района принял 18-летнюю студентку за косулю и выстрелил в нее. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным канала, мужчина выслеживал дичь через тепловизор и выстрелил в девушку. Ее госпитализировали. От полученного ранения она не выжила.

В отношении охотника возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Следствие проводит проверку происшествия.

Ранее сообщалось, что под Екатеринбургом 60-летний мужчина поехал в лес на охоту с 35-летним зятем и выстрелил в него из карабина.