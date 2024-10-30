Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:43, 30 октября 2024Силовые структуры

В российском регионе охотник принял студентку за косулю и выстрелил в нее

В Свердловской области охотник застрелил девушку, приняв ее за косулю

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В Свердловской области 42-летний житель Байкаловского района принял 18-летнюю студентку за косулю и выстрелил в нее. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным канала, мужчина выслеживал дичь через тепловизор и выстрелил в девушку. Ее госпитализировали. От полученного ранения она не выжила.

В отношении охотника возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Следствие проводит проверку происшествия.

Ранее сообщалось, что под Екатеринбургом 60-летний мужчина поехал в лес на охоту с 35-летним зятем и выстрелил в него из карабина.

***
Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      «Так поступают джентльмены». Вучич объяснил звонок Путину и рассказал, что тот думает о прекращении огня на Украине

      Глава МОК выступил с обвинениями в адрес России

      Необходимую для российского ипотечника зарплату подсчитали

      Минобороны показало кадры артиллерийского удара в Курской области

      В Белоруссии анонсировали учения ОДКБ

      Стало известно о прекращении ВСУ попыток спасти сослуживцев из котла под Курском

      Ольга Серябкина снялась в откровенном образе

      Опрос показал отношение жителей Абхазии к России

      В России собрали космическую головную часть с «Ионосферой-М»

      США расширили санкции против России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше