Жителям Санкт-Петербурга решили запретить много пить

В Санкт-Петербурге захотели ограничить часы продажи алкоголя

В Санкт-Петербурге задумались над тем, чтобы вслед за Вологодской областью ограничить часы продажи алкоголя. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на заявление председателя комиссии по соцполитике и здравоохранению Заксобрания Александра Ржаненкова.

По его словам, депутаты думают над тем, в какое время лучше запретить продавать спиртное жителям и туристам в магазинах. Также обсуждается возможность расширения зон, в которых нельзя торговать горячительным — у школ, детских садов и других соцучреждений.

Депутаты заверили, что не будут торопиться с запретами и сначала выслушают мнение экспертов и самих петербуржцев. Вопрос обещают проработать к началу следующего года.

Ранее в Вологодской области запретили продажу спиртного, кроме двух часов в день — с 12 до 14 часов. Губернатор региона Георгий Филимонов объяснил ограничение ростом уровня заболеваемости алкоголизмом в регионе.