В США признали нехватку войск у Украины для всей линии фронта

Подполковник США Дэвис: ВСУ испытывают нехватку войск для защиты линии фронта

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили так много живой силы и техники на северное направление в Курскую область, что сейчас испытывают нехватку войск для защиты всей остальной линии фронта. С таким заявлением на своем авторском YouTube-канале выступил подполковник армии США Дэниел Дэвис.

«ВСУ приложили столько усилий на северном участке боевых действий, что у них нет достаточного количества войск в других местах, у них нет достаточного количества войск в любом случае, чтобы укомплектовать всю линию фронта», — признал американский офицер.

Ранее отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер предрек Украине полную потерю контроля над Херсонской и Запорожской областями, а также над Луганской и Донецкой народными республиками.