Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:17, 30 октября 2024Мир

В США раскрыли смысл плана Зеленского

NYT: Зеленский хочет показать украинцам, что исчерпал все возможности на Западе

Фото: Yves Herman / Reuters

Жесткая риторика, отраженная в плане победы президента Украины Владимира Зеленского, и последующий отказ западных лидеров поддержать позиции Киева, призваны показать украинцам исчерпание всех возможностей и подготовить их к переговорам. Об этом пишет газета The New-York Times (NYT) со ссылкой на мнение военных аналитиков и дипломатов.

Издание назвало провальным лоббистское турне Зеленского по США и Европе. Ни одна страна не согласилась разрешить Украине обстреливать западными ракетами дальнего радиуса действия военные объекты в глубине России, и ни одна крупная держава публично не поддержала приглашение Украины в НАТО, пока конфликт продолжается.

Однако, как пишет газета, такой результат мог быть изначальной целью Киева и предназначаться для внутренней аудитории. «Господин Зеленский может использовать жесткую риторику, чтобы показать украинцам, что он сделал все, что мог, подготовить их к тому, что Украине, возможно, придется пойти на сделку, и дать украинцам удобного козла отпущения — Запад», — раскрыли в США смысл плана украинского президента.

По словам профессора международных отношений в Сиракузском университете и бывшего советника НАТО Джона Уильямса, Зеленскому нужно показать украинцам, что он пытался продвинуть план победы, но «исчерпал все возможности».

Ранее в США раскритиковали так называемый «план победы» президента Украины Владимира Зеленского из-за его полной зависимости от помощи Запада. Неназванный высокопоставленный чиновник подчеркнул, что в необнародованной части плана украинский лидер предложил «пакет неядерного сдерживания», согласно которому Киев должен получить ракеты Tomahawk, что является совершенно невыполнимой просьбой из-за большой дальности ракеты.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине сообщили о повреждении здания Генштаба ВСУ

      Ермак встретился с Блинкеном и обсудил с ним план победы

      На Украине предрекли одну из самых тяжелых зим

      Украина попыталась атаковать два российских региона

      Россиян предупредили о запрете майнинга в некоторых регионах

      В России уговаривавший знакомого примкнуть к террористам мигрант получил 8 лет колонии

      Решение российского военного показать стрельбу гранатомета привело к трагедии

      Дина Аверина рассказала о полученной травме на «Ледниковом периоде»

      Врач раскрыл неочевидные симптомы сердечного приступа у женщин

      Путин поручил разработать программу продвижения российских товаров за рубежом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше