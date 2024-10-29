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16:02, 29 октября 2024Мир

В США раскрыли причину западной критики «плана победы» Зеленского

NYT: США раскритиковали план Зеленского из-за его зависимости от помощи Запада

Фото: Yves Herman / Reuters

В США раскритиковали так называемый «план победы» президента Украины Владимира Зеленского из-за его полной зависимости от помощи Запада. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

«Американские чиновники в частном порядке выразили некоторое раздражение "планом победы" Зеленского, назвав его нереалистичным и почти полностью зависящим от западной помощи», — говорится в материале.

Неназванный высокопоставленный чиновник подчеркнул, что в необнародованной части плана украинский лидер предложил «пакет неядерного сдерживания», согласно которому Киев должен получить ракеты Tomahawk, что является совершенно невыполнимой просьбой из-за большой дальности ракеты.

Другой чиновник отметил, что Украина также не представила Вашингтону убедительных доводов относительно того, как она будет использовать дальнобойное оружие. «Список целей внутри России намного превышает количество ракет, которые США или любой другой союзник могли бы поставить, не подвергая риску ракеты, предназначенные для потенциальных проблем на Ближнем Востоке и в Азии», — передает издание слова источника.

Ранее стало известно об удивлении Зеленского отказом США разрешить Киеву применять дальнобойные ракеты для ударов вглубь России. Отмечается, что украинская сторона не смогла убедить чиновников Вашингтона в необходимости подобного разрешения.

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      Виктория Кондратьева
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