Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:06, 30 октября 2024Экономика

Сочинский суд изъял бизнес-активы депутата Госдумы

«Ъ»: суд Сочи изъял бизнес-активы депутата Госдумы от ЛДПР Юрия Напсо
Юрий Напсо (в центре)

Юрий Напсо (в центре). Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Центральный районный суд в Сочи удовлетворил иск заместителя генпрокурора России и изъял в собственность государства активы, которыми совместно с аффилированными лицами владел депутат Госдумы от партии ЛДПР Юрий Напсо, пишет «Коммерсантъ».

В соответствии с материалами дела, народный избранник незаконным путем приобрел объекты недвижимости и не декларировал сведения о них. После прихода в парламент он продолжил заниматься предпринимательской деятельностью и «решил использовать должностное положение для удовлетворения собственных корыстных интересов и достижения обогащения».

По данным Генпрокуратуры, Напсо, являвшийся депутатом ГД пятого, шестого и седьмого созывов, переоформлял компании на доверенных лиц. Например, он владел 49 процентами в уставном капитале ООО «Спецсервисгаз», являлся акционером ОАО Мясокомбинат «Туапсинский», и имел долю в ООО «Национальная топливная компания».

Надзорное ведомство подсчитало, что с 2019 года выручка предприятий депутата кратно выросла за счет госконтрактов на поставку топлива. Общий размер причиненного государству ущерба Генпрокуратура оценила более чем в 1,2 миллиарда рублей. Истец требовал вернуть государству десятки объектов недвижимости и земельные участки в Сочи, а также 100 процентов долей в уставном капитале ООО «Национальная топливная компания», а также ООО «Кубаньойл» и ООО «Сочипетрол».

В комментарии РБК Напсо подтвердил, что суд удовлетворил иск, но заявил, что не имеет к имуществу никакого отношения, а лично у него и его супруги ничего не изъяли. Речь якобы идет об имуществе, которое когда-то им принадлежало, но позднее было продано.

В доказательство своих слов Напсо указал, что некоторые свидетельства его аффилированности были составлены искусственным интеллектом, а по делу проходят «13 или 15 ответчиков».

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура попросила суд признать недействительной сделку по продаже российского бизнеса инвестиционно-строительной компании Raven Russia местному топ-менеджменту.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      Украинская делегация оказалась в центре скандала в Женеве из-за «огульных обвинений». Что там произошло?

      Сочинский суд изъял бизнес-активы депутата Госдумы

      Врач назвала секрет отдохнувшего вида после недосыпа

      Мужчины по всему миру захотели походить на банкиров. Почему этот стиль вновь стал привлекать женщин?

      Фотоловушка в российском регионе запечатлела позирующего перед камерой дикого медведя

      Идентифицирован новый вид древнего таракана

      Женщины подрались из-за кепки с лозунгом Дональда Трампа в самолете

      Москвичи захотели пересесть на беспилотный транспорт

      Африканец приехал в Россию и стал работать врачом

      Взрывы прогремели в Одессе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше