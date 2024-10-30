Сочинский суд изъял бизнес-активы депутата Госдумы

«Ъ»: суд Сочи изъял бизнес-активы депутата Госдумы от ЛДПР Юрия Напсо

Центральный районный суд в Сочи удовлетворил иск заместителя генпрокурора России и изъял в собственность государства активы, которыми совместно с аффилированными лицами владел депутат Госдумы от партии ЛДПР Юрий Напсо, пишет «Коммерсантъ».

В соответствии с материалами дела, народный избранник незаконным путем приобрел объекты недвижимости и не декларировал сведения о них. После прихода в парламент он продолжил заниматься предпринимательской деятельностью и «решил использовать должностное положение для удовлетворения собственных корыстных интересов и достижения обогащения».

По данным Генпрокуратуры, Напсо, являвшийся депутатом ГД пятого, шестого и седьмого созывов, переоформлял компании на доверенных лиц. Например, он владел 49 процентами в уставном капитале ООО «Спецсервисгаз», являлся акционером ОАО Мясокомбинат «Туапсинский», и имел долю в ООО «Национальная топливная компания».

Надзорное ведомство подсчитало, что с 2019 года выручка предприятий депутата кратно выросла за счет госконтрактов на поставку топлива. Общий размер причиненного государству ущерба Генпрокуратура оценила более чем в 1,2 миллиарда рублей. Истец требовал вернуть государству десятки объектов недвижимости и земельные участки в Сочи, а также 100 процентов долей в уставном капитале ООО «Национальная топливная компания», а также ООО «Кубаньойл» и ООО «Сочипетрол».

В комментарии РБК Напсо подтвердил, что суд удовлетворил иск, но заявил, что не имеет к имуществу никакого отношения, а лично у него и его супруги ничего не изъяли. Речь якобы идет об имуществе, которое когда-то им принадлежало, но позднее было продано.

В доказательство своих слов Напсо указал, что некоторые свидетельства его аффилированности были составлены искусственным интеллектом, а по делу проходят «13 или 15 ответчиков».

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура попросила суд признать недействительной сделку по продаже российского бизнеса инвестиционно-строительной компании Raven Russia местному топ-менеджменту.