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12:20, 30 октября 2024Ценности

Внешность 75-летней Веры Вонг на новых фото оценили в сети словами «похожа на мумию»

Фото: Taylor Hill / WireImage / Getty Images

Внешность американского дизайнера свадебных платьев и бывшей фигуристки Веры Вонг на новых фото оценили в сети словами «похожа на мумию». Соответствующий материал публикует Daily Mail.

75-летняя знаменитость посетила премию Совета модельеров Америки (CFDA Fashion) в Нью-Йорке. Для мероприятия она выбрала обнажающее туловище белое платье, черный топ-бандо и пальто аналогичного оттенка и сделала макияж в естественной цветовой гамме.

Читатели высказались о кадрах в комментариях: «Она истощена, у нее вообще нет мышечного тонуса», «Похожа на мумию», «Съешь бургер», «Она не проживет долго, если не накопит немного жира и не получит необходимые питательные вещества», «Старая голова на теле ребенка, ужас».

Ранее внешность 70-летнего китайского актера Джеки Чана на новом фото удивила фанатов.

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      Алина Гостева
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