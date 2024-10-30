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14:23, 30 октября 2024Забота о себе

Врач указала на пять тормозящих процесс похудения привычек

Эндокринолог Михалева назвала перекусы тормозящей процесс похудения привычкой

Фото: Kenny Eliason / Unsplash

Для успешного похудения важно не только придерживаться диеты, но и отказываться от привычек, незаметно увеличивающих количество потребляемых калорий. На пять из них указала «Ленте.ру» кандидат медицинских наук, эндокринолог, диетолог медицинского центра «СМ-Клиника» Оксана Михалева.

На первое место среди тормозящих процесс похудения привычек врач поставила перекусы, особенно калорийные, такие как орехи, печенье или бутерброды. Подобные снеки могут существенно увеличить суточную калорийность, предупредила она. «Для похудения необязательно есть пять-шесть раз в день, как принято считать. Достаточно двух-трех полноценных приемов пищи без перекусов, чтобы избежать переедания», — рассказала Михалева.

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Следующей привычкой, мешающей сбросить вес, эндокринолог назвала употребление калорийных напитков с сахаром. Она уточнила, что подобные напитки часто не учитываются при учете потребленной в течение дня пищи, а они, между тем, могут значительно увеличить калораж.

Вместо газировок и энергетиков лучше пить воду, чай или кофе без сахара. Сладкие напитки приравниваются к полноценному приему пищи, поэтому при похудении их лучше избегать. Что касается молочных продуктов, лучше выбирать варианты жирностью 1,5-2,5 процента

Оксана Михалевакандидат медицинских наук, эндокринолог, диетолог

Еще одной причиной, тормозящей похудение, является нарушение режима питания, продолжила Михалева. По ее словам, пропуск завтрака и обеда приводит к сильному чувству голода к вечеру, что неизбежно приводит к перееданию. Также врач посоветовала перестать заедать эмоции или перекусывать от скуки или за компанию.

Важно также отказаться от привычки есть за компьютером, добавила доктор. «Привычка есть за компьютером во время работы чревата перееданием, так как человек не осознает, сколько пищи употребил. Эта проблема особенно обострилась в период изоляции, когда многие начали часто перекусывать от нечего делать», — подчеркнула она.

Ранее эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Елена Островская объяснила, почему осенью люди часто набирают вес. По ее словам, из-за изменения температуры воздуха и сокращения светового для в организме вырабатывается меньше серотонина, вследствие чего развиваются апатия, сезонная хандра и подавленность.

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      Наталья Обрядина
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