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07:57, 30 октября 2024Россия

ВСУ пошли на угрозы медицинскими опытами над пленным из России

Сериков: ВСУ угрожают провести медицинские опыты над пленным из РФ Щеголеватым

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пошли на угрозы и шантаж в адрес родственников военнопленного из России Игоря Щеголеватого. Они грозятся провести над ним медицинские опыты, если семья не заплатит за него выкуп в один миллион рублей, сообщил РИА Новости его свобный брат Александр Сериков.

Как рассказал собеседник агентства, с родственниками российского военнослужащего по телефону связалась женщина, которая представляла украинскую сторону. Она заявила, что мужчину держат в полевом бараке, где «очень много разъяренных украинцев хотят сделать над ним всевозможные медицинские и человеческие опыты».

Также женщина подчеркнула, что украинские солдаты не стали заявлять Щеголеватого как военнопленного и ждут от семьи выкуп. «Он не признан военнопленным, понимаете, почему украинская сторона не подтверждает, что он у них? Потому что они не уверены, нужен он им живой или нет», — заявила она.

Ранее стало известно, что родители пленного россиянина обратились в ООН из-за шантажа со стороны ВСУ. Украинская сторона угрожала расправиться с сыном и вымогала деньги за его освобождение.

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      Александра Синицына
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