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16:02, 30 октября 2024Мир

Вучич раскрыл подробности телефонного разговора с Путиным об Украине

Вучич: Путин не проявил интереса к теме прекращения огня на Украине
СюжетСаммит БРИКС

Фото: Marko Djurica / Reuters

Глава российского государства Владимир Путин не проявил интереса к теме прекращения огня на Украине, поднятой во время телефонного разговора с президентом Сербии Александром Вучичем незадолго до октябрьского саммита БРИКС в Казани. Подробности беседы двух лидеров пересказал сам Вучич в интервью агентству Bloomberg.

По его словам, в ходе первой более чем за два года беседы Вучич озвучил идею прекращения огня, но «Путин, похоже, не проявил к этому интереса». «Все цели специальной военной операции [на Украине], как он сказал, будут выполнены», — пересказал Вучич ответ российского лидера.

При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявлял, что по его мнению у российского президента есть оформленное стремление к прекращению огня на Украине. «Мы убедились, что господин Путин также стремится к устойчивому прекращению огня», — подчеркнул турецкий политик после визита на саммит БРИКС в Казани.

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      Виктория Кондратьева
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