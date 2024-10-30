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20:33, 30 октября 2024Силовые структуры

Выкинувшего семилетнюю дочь из окна россиянина отправили в колонию

Суд в Кемерово дал 4,5 года колонии мужчине, выкинувшему дочь из окна

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Суд приговорил к 4,5 года колонии общего режима жителя Кемерово, который больше полугода истязал сына и выкинул из окна малолетнюю дочь. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Кемеровской области — Кузбассу.

Мужчину признали виновным по статьям 117 («Истязание») и 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») Уголовного кодекса РФ.

По данным следствия, в период с ноября 2023 года по июль 2024-го осужденный, находясь в своем доме по улице Леонова, систематически избивал восьмилетнего сына руками и подручными средствами. Он же в июле избил семилетнюю дочь, после чего выбросил ее из открытого окна первого этажа.

Ранее Невский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу Николая Рудавина, который свесил за ноги двухлетнюю дочь своей сожительницы из окна 13-го этажа.

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