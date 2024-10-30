Захарова назвала сообщения о военно-биологических лабораториях России вбросами США

Захарова: сообщения о военно-биологических лабораториях РФ — вбросы США

Сообщения в СМИ о якобы существующих военно-биологических лабораториях России являются вбросами и попыткой дискредитации со стороны США. Это на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, трансляция мероприятия доступна на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Мы рассматриваем это как часть проводимой США пропагандистской кампании по дискредитации России и наших инициатив в области биологической безопасности», — подчеркнула российский дипломат.

В апреле российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон превратил Украину в полигон для незаконной реализации военно-биологических программ.