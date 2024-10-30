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18:50, 30 октября 2024Бывший СССР

Зеленский отказался захватывать Курскую АЭС

Зеленский: у Украины не было намерений захватывать Курскую АЭС

Фото: Johanna Geron / Reuters

У Украины не было намерений захватывать Курскую атомную электростанцию (АЭС). Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Россия думает, что очень сильна, но, если бы мы захотели захватить их атомную станцию, мы бы это сделали. Мы могли бы это сделать, но никогда не хотели этого», — заявил Зеленский. Он добавил, что Украина не захватывает критическую инфраструктуру России.

Ранее глава «Росатома» Алексей Лихачев рассказал, что Украина пренебрегает нормами безопасности АЭС и все чаще совершает атаки возле Запорожской и Курской АЭС. «Я вам ответственно говорю, продолжаются провокации», — заявил российский чиновник.

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      Сергей Болиев
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