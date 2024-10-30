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17:59, 30 октября 2024Бывший СССР

Зеленский рассказал об издержках отправки западных войск на Украину

Зеленский: отправка западных войск на Украину не может быть только ее волей

Фото: Johanna Geron / Reuters

Отправка войск западных стран на Украину не может быть только ее волей. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, видео опубликовано на его YouTube-канале.

«Все относятся к этому [отправке западных войск на Украину] скептически и очень осторожно. И мы никогда не настаивали, не проталкивали эту идею и никогда не говорили о ней подробно. Я имею в виду, что это очень опасно. Когда вы не имеете такого решения от лидеров, от обществ и так далее - очень опасно поднимать эту тему на самом деле. Потому что вы можете потерять любую другую поддержку», — сказал глава государства.

Зеленский также отметил, что этот вопрос не может быть только публичной волей Украины, иначе это может разрушить ту поддержку, которая уже есть у страны.

Ранее президент Украины заявил, что некоторые лидеры считают, что в «плане победы» Украина «хочет слишком многого» и стали оказывать давление. «Слишком много чего? Мы просто хотим жить. Это слишком?» — заключил он.

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      Илья Таксюр
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