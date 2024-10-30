Зеленский рассказал об издержках отправки западных войск на Украину

Зеленский: отправка западных войск на Украину не может быть только ее волей

Отправка войск западных стран на Украину не может быть только ее волей. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, видео опубликовано на его YouTube-канале.

«Все относятся к этому [отправке западных войск на Украину] скептически и очень осторожно. И мы никогда не настаивали, не проталкивали эту идею и никогда не говорили о ней подробно. Я имею в виду, что это очень опасно. Когда вы не имеете такого решения от лидеров, от обществ и так далее - очень опасно поднимать эту тему на самом деле. Потому что вы можете потерять любую другую поддержку», — сказал глава государства.

Зеленский также отметил, что этот вопрос не может быть только публичной волей Украины, иначе это может разрушить ту поддержку, которая уже есть у страны.

Ранее президент Украины заявил, что некоторые лидеры считают, что в «плане победы» Украина «хочет слишком многого» и стали оказывать давление. «Слишком много чего? Мы просто хотим жить. Это слишком?» — заключил он.