Жизель Бюндхен попала в объектив папарацци на фоне сообщений о беременности

Папарацци впервые запечатлели беременную супермодель Жизель Бюндхен

Бразильская супермодель Жизель Бюндхен впервые попала в объектив папарацци на фоне сообщений о беременности. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

44-летняя манекенщица была замечена в Майами, США. Фотографы запечатлели знаменитость, когда она выходила из спортзала. На ней были бейсболка, облегающие легинсы и рубашка. Кроме того, она взяла с собой вязаную сумку и заплела волосы в хвост. На размещенных кадрах видно, как у знаменитости заметно округлился живот.

Ранее сообщалось, что источник из окружения Жизель Бюндхен подтвердил ее беременность. Стало известно, что супермодель ждет ребенка от своего 37-летнего возлюбленного, инструктора по джиу-джитсу Хоакима Валенте.