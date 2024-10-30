Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:17, 30 октября 2024Ценности

Жизель Бюндхен попала в объектив папарацци на фоне сообщений о беременности

Папарацци впервые запечатлели беременную супермодель Жизель Бюндхен

Фото: Mega / BACKGRID / Legion-Media

Бразильская супермодель Жизель Бюндхен впервые попала в объектив папарацци на фоне сообщений о беременности. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

44-летняя манекенщица была замечена в Майами, США. Фотографы запечатлели знаменитость, когда она выходила из спортзала. На ней были бейсболка, облегающие легинсы и рубашка. Кроме того, она взяла с собой вязаную сумку и заплела волосы в хвост. На размещенных кадрах видно, как у знаменитости заметно округлился живот.

Ранее сообщалось, что источник из окружения Жизель Бюндхен подтвердил ее беременность. Стало известно, что супермодель ждет ребенка от своего 37-летнего возлюбленного, инструктора по джиу-джитсу Хоакима Валенте.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Обсудить
      Последние новости

      Кандидат в президенты МОК пообещал не допустить россиян к турнирам. Как на это отреагировали в России?

      Эксклюзивный контент стал доступен для россиян

      Вторая за день украинская ракета сбита над российским регионом

      Оценен риск дефицита бананов в России перед Новым годом

      Работодателей захотели обязать делать ДМС для мигрантов

      Добряк заявил о разрушении почти всей критической инфраструктуры в Покровске

      Названа распространенная ошибка при хранении яиц

      Названы профессии самых счастливых россиян

      Варламов побывал в Норвегии и назвал минусы страны

      Захарова заявила о вмешательстве США и ЕС в выборы в Грузии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше