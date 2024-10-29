Стало известно о беременности 44-летней Жизель Бюндхен

People: 44-летняя модель Жизель Бюндхен беременна от 37-летнего возлюбленного

Источник из окружения бразильской супермодели Жизель Бюндхен подтвердил ее беременность. Соответствующий комментарий публикует People.

Так, стало известно, что 44-летняя манекенщица ждет ребенка от своего 37-летнего возлюбленного, инструктора по джиу-джитсу Хоакима Валенте. «Жизель и Хоаким счастливы этой новой главе в своей жизни и с нетерпением ждут создания любящей семьи», — рассказал собеседник издания.

Бюндхен находится в романтических отношениях с Валенте с июня 2023 года. У знаменитости есть 14-летний сын Бенджамин и 11-летняя дочь Вивиан от бывшего мужа, профессионального игрока в американский футбол Тома Брэди.

Ранее сообщалось, что Жизель Бюндхен снялась в откровенном виде для рекламной кампании модного бренда Zara.