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10:15, 29 октября 2024Ценности

Стало известно о беременности 44-летней Жизель Бюндхен

People: 44-летняя модель Жизель Бюндхен беременна от 37-летнего возлюбленного

Фото: Pierre Albouy / Reuters

Источник из окружения бразильской супермодели Жизель Бюндхен подтвердил ее беременность. Соответствующий комментарий публикует People.

Так, стало известно, что 44-летняя манекенщица ждет ребенка от своего 37-летнего возлюбленного, инструктора по джиу-джитсу Хоакима Валенте. «Жизель и Хоаким счастливы этой новой главе в своей жизни и с нетерпением ждут создания любящей семьи», — рассказал собеседник издания.

Бюндхен находится в романтических отношениях с Валенте с июня 2023 года. У знаменитости есть 14-летний сын Бенджамин и 11-летняя дочь Вивиан от бывшего мужа, профессионального игрока в американский футбол Тома Брэди.

Ранее сообщалось, что Жизель Бюндхен снялась в откровенном виде для рекламной кампании модного бренда Zara.

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      Мария Винар
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