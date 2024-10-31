Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:12, 31 октября 2024Путешествия

Аэропорт российского города временно закрыли из-за угрозы атаки БПЛА

В аэропорту Саратова ввели ограничения из-за угрозы атаки БПЛА

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В аэропорту Саратова ввели временные ограничения из-за угрозы атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиагавани.

Международный аэропорт Гагарин в российском городе временно закрыли на вылет и прилет. Сроки снятия ограничений не уточняются.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин предупредил о возможном налете украинских беспилотников в регионе 31 октября. По его словам, такая информация поступила от Минобороны. Все средства в области привели в полную готовность.

В последний раз дроны пытались атаковать многоэтажные дома в регионе 26 августа. Тогда над Саратовской областью сбили 10 БПЛА.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      «Вас разочарует увиденное». Небензя пригласил постпреда Британии в Россию после ее слов о нищете

      Аэропорт российского города временно закрыли из-за угрозы атаки БПЛА

      Минэкономики оценило рост цен за неделю

      Жители взорвавшегося в Черкесске дома рассказали о странной соседке

      Россияне побывали в Японии и раскрыли стоимость поношенных женских трусов в автоматах

      Кустурица удивил выбором локации для съемок «Преступления и наказания»

      Обнаружена вращающаяся с рекордной скоростью звезда

      Маск предсказал будущее США после выборов

      На Западе объяснили разницу в мирных планах Трампа и Харрис по Украине

      В России стало сложно продавать госдолг

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше