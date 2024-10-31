Аэропорт российского города временно закрыли из-за угрозы атаки БПЛА

В аэропорту Саратова ввели ограничения из-за угрозы атаки БПЛА

В аэропорту Саратова ввели временные ограничения из-за угрозы атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиагавани.

Международный аэропорт Гагарин в российском городе временно закрыли на вылет и прилет. Сроки снятия ограничений не уточняются.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин предупредил о возможном налете украинских беспилотников в регионе 31 октября. По его словам, такая информация поступила от Минобороны. Все средства в области привели в полную готовность.

В последний раз дроны пытались атаковать многоэтажные дома в регионе 26 августа. Тогда над Саратовской областью сбили 10 БПЛА.