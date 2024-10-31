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12:57, 31 октября 2024Экономика

Airbus подсчитала прибыль за третий квартал

Airbus: чистый доход в III квартале вырос на 22 процента

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Европейская авиастроительная компания Airbus подвела финансовые итоги за девять месяцев 2024 года, а также за III квартал. Соответствующий отчет опубликован на сайте организации.

Согласно документу, с января по сентябрь консолидированная выручка увеличилась на пять процентов в годовом исчислении, до 44,5 миллиарда евро (за аналогичный период 2023 года этот показатель составил 42,6 миллиарда евро). Однако, если говорить о чистом доходе, то он снизился на 22 процента и составил 1,808 миллиарда против 2,332 миллиарда годом ранее.

Что касается III квартала 2024 года, то доход составил 15,689 миллиарда евро (III квартал 2023 года — 14,897 миллиарда). Чистый доход вырос на 22 процента — с 806 миллионов в III квартале 2023 года, до 983 миллионов в 2024 году.

Скорректированная прибыль выросла в третьем квартале почти на 40 процентов. С начала года компанией было поставлено 497 коммерческих самолетов. С января по сентябрь 2023 года — 488 самолетов.

В конце мая Airbus получила разрешение покупать российский титан, несмотря на введенные ранее санкции.

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