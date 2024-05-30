Крупнейшему производителю самолетов разрешили не соблюдать санкции против России

Reuters: президент Макрон добился для Airbus разрешения покупать титан из России

Французская Airbus добилась возможности покупать российский титан благодаря вмешательству президента Эммануэля Макрона. Детали разрешения крупнейшему производителю самолетов не соблюдать введенные санкции против России сообщает Reuters.

Правительство Канады разрешило корпорации Airbus использовать российский титан на предприятиях, расположенных в стране, несмотря на введенные ранее санкции ограничения против компании «ВСПМО-Ависма».

Убедить премьер-министра Канады Джастина Трюдо освободить национальные предприятия от ограничений смог французский президент. По словам источников, Макрон «приложил значительные усилия» на всех уровнях, в том числе дипломатическое и промышленное давление.

«Добиться отмены санкций было нелегко. Я думаю, если бы французское правительство постоянно не усиливало давление на таком уровне, мы бы держались довольно твердо», — пояснил один из собеседников агентства. «Проблема в новом титановом заводе. (...) На строительство уходят годы, а на сертификацию может потребоваться год или два», — добавил управляющий директор AeroDynamic Advisory Кевин Майклс.

Российская государственная компания «ВСПМО-Ависма» является крупнейшим производителем титана аэрокосмического класса, прочность и малый вес которого делают его идеальным для изготовления двигателей и шасси для больших реактивных самолетов. Французская Airbus оказалась одной из первых пострадавших от санкций, так как все шасси для его первого реактивного самолета A350-1000 производятся на единственном заводе в Онтарио.

В Оттаве при этом выразили надежду, что Airbus со временем откажется от использования металла из РФ. В качестве альтернативных поставщиков называются Китай, Япония и Казахстан.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва понимает избирательный подход Запада к санкциям. По его словам, в Кремле осознают, что по каким-то параметрам компании европейские и из других регионов с трудом смогут сохранять свою конкурентоспособность, и добавил, что в подобных случаях на Западе решают действовать гибко и не обращать внимания на условности.