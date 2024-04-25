В Кремле оценили разрешение Канады использовать титан из России в обход санкций

Песков: в Кремле понимают избирательный подход к санкциям, в том числе на титан

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва понимает избирательный подход Запада к санкциям. Об этом он сказал журналистам, комментируя разрешение властей Канады авиакосмической корпорации Airbus использовать титан из России в обход санкций, передает РИА Новости.

«Мы понимаем избирательный подход, мы понимаем, что по каким-то параметрам компании европейские и других регионов с трудом смогут сохранять свою конкурентоспособность», — отметил он.

Официальный представитель Кремля добавил, что в подобных случаях на Западе решают действовать гибко и не обращать внимание на условности.

Ранее власти Канады разрешили корпорации Airbus использовать российский титан в своем производстве, несмотря на введенные ранее санкции. Отмечалось, что после введения санкций против российской компании «ВСПМО-Ависма» у корпорации Airbus появились опасения, связанные с дальнейшим производством самолетов и другой техники.

При этом в Оттаве подчеркнули, что это решение носит временный характер. Канадское правительство надеется, что со временем Airbus сможет отказаться от металла из России.