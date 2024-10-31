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23:55, 31 октября 2024Мир

Военные США нанесли ракетный удар по ополченцам в Сирии

РИА Новости: артиллерия США открыла огонь по союзному ополчению в Сирии
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: SANA / Handout / Reuters

Военнослужащие США обстреляли позиции союзного ополчения на севере Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По его данным, в результате удара в районе провинций Дейр-эз-Зора и Маядин произошла серия мощных взрывов. Собеседник агентства уточнил, что под артиллерийский обстрел попали позиции сил ополчения поблизости поселения Хшам и в Хувейджа ас-Сакр.

Ранее стало известно о ракетном ударе по базе США в Дейр-эз-Зор. В ответ на атаку американские войска начали артиллерийский обстрел деревень Хавиджа Сукр и Аль-Джуфра, откуда мог быть нанесен удар по их базе.

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