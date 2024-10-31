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08:19, 31 октября 2024Бывший СССР

Стало известно об атаке ВСУ на порт Бердянска

ВСУ совершили атаку на порт Бердянска в Запорожской области

Фото: Globallookpress.com

Украинские войска, по предварительным данным, атаковали порт города Бердянска в Запорожской области с использованием беспилотников-камикадзе. Об этом стало известно ТАСС.

Как отметили в администрации муниципалитета, Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили террористическую атаку на городской порт, предположительно с использованием дронов-камикадзе.

«Работала система противовоздушной обороны (ПВО). Все дежурные и оперативные службы на месте, приступили к работе», — говорится в сообщении.

Ранее ВСУ атаковали город Бердянск ракетами Storm Shadow, две из них удалось сбить. В городе прозвучали взрывы.

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      Марина Совина
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