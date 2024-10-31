Украина атаковала порт Бердянска в Запорожской области

Мэрия Бердянска сообщила об атаке ВСУ местного порта БПЛА

Порт Бердянска был атакован украинскими беспилотниками. Об этом сообщила городская администрация в Telegram.

«Киевский режим совершил террористическую атаку на городской порт, предположительно с использованием беспилотников-камикадзе», — говорится в посте.

Местных жителей предупредили о запрете съемки работы средств противовоздушной обороны, поскольку это может помочь нанести еще один удар.

Ранее ВСУ атаковали город Бердянск ракетами Storm Shadow, две из них удалось сбить. В городе прозвучали взрывы.