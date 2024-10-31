Бортпроводницы перевернулись в автобусе перед рейсом и чудом выжили

PYOK: стюардессы Alaska Airlines попали в аварию на микроавтобусе перед рейсом

Стюардессы Alaska Airlines попали в серьезную аварию перед рейсом и чудом выжили. Об этом пишет портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

Утром 26 октября бортпроводницы ехали на микроавтобусе в аэропорт из отеля в центре Нэшвилла. Внезапно фургон врезался в ограждение, перевернулся на бок и сорвался со склона высотой около 10 метров.

По словам одной из стюардесс Крис Хилл, ее спасло только то, что она была пристегнута. Женщина отметила, что о ремнях безопасности ей и ее коллегам напомнил водитель автобуса перед выездом. «Не думаю, что я была бы сейчас здесь, если бы не он», — заявила Хилл.

Тем временем пассажирка самолета JetBlue решила засудить авиакомпанию из-за слишком холодного мороженого. Пытаясь надкусить десерт, предложенный на борту, женщина сломала один из передних зубов.