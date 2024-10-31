Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:01, 31 октября 2024Путешествия

Бортпроводницы перевернулись в автобусе перед рейсом и чудом выжили

PYOK: стюардессы Alaska Airlines попали в аварию на микроавтобусе перед рейсом
Мария Борисова (Редактор)

Фото: Bing Guan / Reuters

Стюардессы Alaska Airlines попали в серьезную аварию перед рейсом и чудом выжили. Об этом пишет портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

Утром 26 октября бортпроводницы ехали на микроавтобусе в аэропорт из отеля в центре Нэшвилла. Внезапно фургон врезался в ограждение, перевернулся на бок и сорвался со склона высотой около 10 метров.

Материалы по теме:
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры: как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры:как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
5 сентября 2022
Угощайтесь! Чем кормили в самолетах полвека назад
Угощайтесь!Чем кормили в самолетах полвека назад
23 июня 2018

По словам одной из стюардесс Крис Хилл, ее спасло только то, что она была пристегнута. Женщина отметила, что о ремнях безопасности ей и ее коллегам напомнил водитель автобуса перед выездом. «Не думаю, что я была бы сейчас здесь, если бы не он», — заявила Хилл.

Тем временем пассажирка самолета JetBlue решила засудить авиакомпанию из-за слишком холодного мороженого. Пытаясь надкусить десерт, предложенный на борту, женщина сломала один из передних зубов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стал известен первый пункт нового «плана победы» Зеленского

      Мальчик из российского хутора принял за кошку найденного на улице львенка

      В европейской стране усомнились в эффективности санкций Евросоюза

      Страх от призывающего сесть рядом и посмотреть в глаза кота из мемов объяснили

      Украинского командира заочно приговорили в России к 24,5 года за приказы об обстреле сел

      Офицер ВСУ заявил о развале фронта

      Бортпроводницы перевернулись в автобусе перед рейсом и чудом выжили

      В Минобороны рассказали о пробивающем три метра бетона «Тюльпане»

      Число жертв наводнения в Испании превысило сотню

      Рогов назвал послания украинцев на дронах показательными

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше