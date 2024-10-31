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01:00, 31 октября 2024Ценности

Бритни Спирс в откровенном корсете станцевала на камеру

Певица Бритни Спирс в откровенном кружевном корсете станцевала на камеру

Кадр: @britneyspears

Американская певица Бритни Спирс в откровенном виде станцевала на камеру и показала результат фанатам. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летняя знаменитость записала видео, в котором продемонстрировала свою фигуру в укороченном кружевном корсете и плавках от бикини белого цвета. При этом она надела коричневые туфли, оформленные открытым носом, а в качестве украшений выбрала черный чокер и браслет с красными бусинами. Также поп-исполнительница подвела глаза черным карандашом и уложила волосы в пышную прическу.

На протяжении всего ролика артистка принимала откровенные позы, приспускала трусы и сжимала руками грудь.

Ранее Бритни Спирс заявила, что вышла замуж за саму себя. По ее словам, это был самый гениальный поступок в жизни.

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      Карина Черных
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