Будущее НАТО в случае избрания Трампа оценили

Аналитик Нимеллер: политика НАТО полностью изменится в случае избрания Трампа

Аналитик из Нидерландов Йост Нимеллер оценил будущее НАТО в случае избрания президентом США кандидата от республиканцев Дональда Трампа. По его мнению, политика Альянса полностью изменится, передает РИА Новости.

Эксперт отметил, что новый генсек блока Марк Рютте явлется гибким человеком, поэтому будет транслировать те сообщения, которые потребуются, и легко поладит с новым американским лидером.

Нимеллер напомнил, что Трамп обещал в случае избрания закончить конфликт на Украине в его текущем виде, что станет концом миллиардной финансовой помощи Киеву. Остается открытым вопрос, продолжит ли Евросоюз выделять значительные средства, аналитик усомнился в подобном развитии событий.

«НАТО — не более, чем машина Вашингтона, решения принимаются в Вашингтоне, так что да, это будет концом ситуации, которая у нас сейчас есть», — подчеркнул он, добавив, что Европа не имеет реальной военной мощи для противостояния России и полностью зависит в этом отношении от США.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о сценариях развития конфликта с Россией после выборов президента США, которые пройдут менее чем через месяц — 5 ноября 2024 года. По словам политика, президентская гонка имеет решающее значение для будущего республики. От этого, уточнил он, зависит в том числе вступление страны в НАТО.