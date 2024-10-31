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17:07, 31 октября 2024Силовые структуры

Бывшего российского министра внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес экс-министра спорта Дагестана в список террористов
Варвара Митина (редактор)

Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Росфинмониторинг внес бывшего министра физической культуры и спорта Дагестана Магомеда Магомедова в список террористов и экстремистов. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.

«Магомедов Магомед Юсупович, 19.04.1956 г.р., с. Кикуни Гергебильского района Дагестанской АССР», — сказано на сайте.

Бывший глава Кизилюрта и экс-министр спорта Дагестана был задержан осенью 2023 года в рамках расследования дела о растрате в особо крупном размере. Позднее Магомедова обвинили в содействии террористической деятельности с использованием служебного положения, расправе над двумя и более людьми общеопасным способом группой лиц и бандитизме с использованием служебного положения.

3 сентября сообщалось, что Магомедов угрожал сотрудникам министерства в рамках своего уголовного дела.

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