Бывшего российского министра внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес экс-министра спорта Дагестана в список террористов

Росфинмониторинг внес бывшего министра физической культуры и спорта Дагестана Магомеда Магомедова в список террористов и экстремистов. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.

«Магомедов Магомед Юсупович, 19.04.1956 г.р., с. Кикуни Гергебильского района Дагестанской АССР», — сказано на сайте.

Бывший глава Кизилюрта и экс-министр спорта Дагестана был задержан осенью 2023 года в рамках расследования дела о растрате в особо крупном размере. Позднее Магомедова обвинили в содействии террористической деятельности с использованием служебного положения, расправе над двумя и более людьми общеопасным способом группой лиц и бандитизме с использованием служебного положения.

3 сентября сообщалось, что Магомедов угрожал сотрудникам министерства в рамках своего уголовного дела.