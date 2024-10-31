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12:37, 31 октября 2024Силовые структуры

Бывший глава российского банка сел на 12 лет за растрату почти двух миллиардов рублей

Суд дал 12 лет и 4 месяца экс-главе БайкалБанка за растрату 1,8 млрд рублей

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Железнодорожный районный суд Улан-Удэ приговорил к 12 годам и 4 месяцам лишения свободы бывшего председателя правления БайкалБанка за растрату почти 2 миллиардов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Трое его соучастников получили от 6,5 года до 12 лет и 8 месяцев заключения в колонии общего режима. Осужденным назначены штрафы от 400 до 850 тысяч рублей. Их обязали возместить потерпевшей организации причиненный ущерб.

Суд установил, что в 2016 году глава банка сговорился с сообщниками о хищении средств кредитной организации путем заключения договоров уступки прав требований по кредитам. Благодаря им они вывели ликвидные активы банка. Ущерб составил 1,8 миллиарда рублей.

9 сентября сообщалось, что в Москве экс-председателя АктивКапитал Банка признали виновным в мошенничестве и растрате. Ему дали восемь лет колонии.

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      Любовь Ширижик
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