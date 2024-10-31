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13:53, 31 октября 2024Ценности

Бывший муж Жизель Бюндхен неожиданно отреагировал на ее беременность

Фото: mpi099 / Globallookpress.com

Бывший муж бразильской супермодели Жизель Бюндхен, профессиональный игрок в американский футбол Том Брэди неожиданно отреагировал на ее беременность. Об этом пишет Page Six.

По словам анонимного инсайдера, Брэди удивился новостям о деталях романа экс-супруги и ее нового возлюбленного. «Том знал, что у Жизель и Хоакима все серьезно, но он и представить себе не мог, что у них будет ребенок. Это просто не входило в его планы. Поэтому, когда Жизель сообщила ему эту новость, он был, мягко говоря, ошеломлен», — рассказал собеседник портала.

При этом источник уточнил, что потом Брэди успокоился и порадовался за нее. «В конце концов, Том сосредоточен только на детях и карьере. Что Жизель решит делать со своей жизнью, на самом деле его не касается», — заключил он.

Ранее сообщалось, что Жизель Бюндхен ждет ребенка от своего возлюбленного, инструктора по джиу-джитсу Хоакима Валенте. Источник, близкий к супермодели, подтвердил данную информацию.

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      Мария Винар
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