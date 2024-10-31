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19:15, 31 октября 2024Путешествия

Четыре летевших в Самару самолета резко сменили курс и сели в другом месте

Росавиация: четыре летевших в Самару рейса перенаправили на запасные аэродромы
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Nicolas Economou / Shutterstock / Fotodom  

Четыре летевших в самарский аэропорт Курумоч самолета резко сменили курс и сели в другом месте. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Росавиации.

Рейсы были перенаправлены на запасные аэродромы из-за введенных в российской авиагавани ограничений на прием и выпуск воздушных судов (ВС).

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Отмечается, что подобные меры были предприняты в целях безопасности. «Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — говорится в сообщении.

Ранее Росавиация продлила частичный запрет на полеты в воздушном пространстве Ирана, Израиля и Ирака. Временное ограничение, рекомендующее российским авиакомпаниям выполнять полеты в и через эти страны исключительно в период с 9:00 до 19:00 по московскому времени, будет действовать до 24 ноября.

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