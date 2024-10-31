Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:35, 31 октября 2024Путешествия

В России продлили запрет на полеты над Ираном, Израилем и Ираком

Росавиация продлила запрет на полеты над Ираном, Израилем и Ираком

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Росавиация продлила частичный запрет на полеты в воздушном пространстве Ирана, Израиля и Ирака. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на представителей ведомства.

Отмечается, что временное ограничение, рекомендующее российским авиакомпаниям выполнять полеты в и через эти страны исключительно в период с 9:00 до 19:00 мск, будет действовать до 24 ноября.

В начале октября Росавиация призвала отечественных авиаперевозчиков воздержаться от полетов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака. Авиационные власти указали, что для гражданских воздушных судов в данном регионе существует угроза безопасности.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      Лавров ответил на вопрос о возможности завершить конфликт на Украине «вничью»

      В МЧС сообщили о новой угрозе для жильцов взорвавшейся в российском городе пятиэтажки

      Обвиненный в каннибализме голливудский актер вернется в кино

      Положение ВСУ в Курской области оценили

      Стюардесса предостерегла пассажиров от использования туалетной бумаги на борту самолета

      Поветкина отстранили из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил

      Лавров заявил о полной неадекватности Зеленского

      Медузу размером с человека сняли на видео в России

      Стоимость российских облигаций упала до исторического минимума

      Прокуратура Финляндии предъявила обвинения россиянину Тордену

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше