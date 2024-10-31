В России продлили запрет на полеты над Ираном, Израилем и Ираком

Росавиация продлила запрет на полеты над Ираном, Израилем и Ираком

Росавиация продлила частичный запрет на полеты в воздушном пространстве Ирана, Израиля и Ирака. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на представителей ведомства.

Отмечается, что временное ограничение, рекомендующее российским авиакомпаниям выполнять полеты в и через эти страны исключительно в период с 9:00 до 19:00 мск, будет действовать до 24 ноября.

В начале октября Росавиация призвала отечественных авиаперевозчиков воздержаться от полетов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака. Авиационные власти указали, что для гражданских воздушных судов в данном регионе существует угроза безопасности.