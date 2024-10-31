Число пострадавших при взрыве в российской пятиэтажке резко возросло

В Черкесске после взрыва газа в пятиэтажке достали из-под завалов семь человек

Спасателям удалось достать из-под завалов семь человек, которые получили травмы при взрыве газа в пятиэтажном доме Черкесска в Карачаево-Черкессии. О резком росте числа пострадавших пишет Baza Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что травмы в результате взрыва получил один человек. Также приводились данные об одной жертве взрыва газа.

Среди пострадавших, предварительно, есть ребенок. Как уточнило МЧС республики в Telegram-канале, врачи не смогли спасти одного человека. На месте происшествия работают 67 спасателей и 22 единицы техники.

Газ в Черкесске взорвался утром в четверг, 31 октября. Взрыв произошел на улице Лободина, его причины пока неизвестны. В оперативных службах впоследствии уточнили, что в результате ЧП оказались разрушены два этажа пятиэтажного дома — в сети появились кадры, подтверждающие это.