Появились кадры с места взрыва газа в пятиэтажке российского города

В сети опубликовали кадры с места взрыва газа в пятиэтажном доме в Черкесске

В сети появились кадры с места взрыва газа в пятиэтажном жилом доме Черкесска в Карачаево-Черкессии. Их публикует Baza в Telegram-канале.

На кадрах видно, что взрыв газа разрушил верхние этажи здания и выбил часть стены. У самого дома разбросаны бетонные плиты, которые от падения разлетелись на куски и придавили стоящие рядом автомобили.

Газ, по информации издания, взорвался на четвертом этаже здания. Пострадал как минимум один человек, Всех жильцов дома уже эвакуировали. Под завалами могут находиться люди.

Газ в Черкесске взорвался утром в четверг, 31 октября. Взрыв произошел на улице Лободина, его причины пока неизвестны. В оперативных службах впоследствии уточнили, что в результате ЧП оказались разрушены два этажа пятиэтажного дома.