На место обрушения пятиэтажки в КЧР выехали следователи

СК: следователи выехали на место обрушения пятиэтажки в Черкесске

Появились кадры с места взрыва газа в пятиэтажке российского города

Начало событий в новости Появились кадры с места взрыва газа в пятиэтажке российского города

Следователи и криминалисты выехали на место обрушения части жилого дома в Черкесске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Карачаево-Черкесской республике (КЧР).

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Информация о пострадавших уточняется.

Взрыв в многоквартирном доме на улице Лободина прогремел в четверг, 31 октября. По предварительной информации, на верхних этажах пятиэтажного дома произошел хлопок газа.

В результате случившегося оказались разрушены два этажа здания.