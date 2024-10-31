На место обрушения пятиэтажки в КЧР выехали следователи

Следователи и криминалисты выехали на место обрушения части жилого дома в Черкесске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Карачаево-Черкесской республике (КЧР).
Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Информация о пострадавших уточняется.
Взрыв в многоквартирном доме на улице Лободина прогремел в четверг, 31 октября. По предварительной информации, на верхних этажах пятиэтажного дома произошел хлопок газа.
В результате случившегося оказались разрушены два этажа здания.