Депутат посоветовал недовольным мусором горожанам отправиться в одно место

Псковский депутат Брячак предложил недовольным горожанам поехать в Индию

Псковский депутат Олег Брячак посоветовал недовольным уборкой жителям Пскова отправиться в индийскую столицу Дели. Так он ответил на критику жителей в разговоре с «Газетой.Ru».

По словам депутата, Дели — шумный и грязный город с большим количеством бездомных. Псков на его фоне выигрывает во всем, кроме климата. Брячак посоветовал «землякам, которые недовольны жизнью, приехать в Дели, поселиться в бедном районе и пообщаться с местными». Он выразил уверенность, что от этого у горожан перевернется мировоззрение и кардинально изменится отношение к жизни.

Ранее Брячак опубликовал в соцсети «ВКонтакте» пост с фото из Дели, отметив, что Псков убирают лучше. В комментариях некоторые пользователи выразили недовольство сравнением «богатой страны с бедной Индией». На это депутат ответил, что в Индии грязно не из-за бедности, а потому, что там нет губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Ранее пресс-служба Кызылской тепловой электроцентрали (ТЭЦ) в республике Тыва посоветовала недовольным отключением горячей воды жителям помыть рот с мылом.