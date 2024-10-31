Блогерша Дина Саева рассказала о пережитой булимии и перееданиях

Российская блогерша и модель таджикского происхождения Дина Саева рассказала о пережитой булимии. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

25-летняя инфлюэнсерша заявила, что раньше не могла контролировать переедания. По ее словам, они проявлялись во время ужина. «Обычно это происходило за ужином, когда мы после тяжелого рабочего дня садились с друзьями и что-то заказывали. Я могла заказать на 2000-2500 калорий жирного, сладкого. И, конечно, я очень сильно набрала за тот период жизни», — призналась девушка.

В настоящий момент знаменитость старается правильно сбрасывать вес, предварительно проконсультировавшись с врачом.

Ранее Дина Саева раскрыла свой вес во время подготовки к выходу на подиум.