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20:12, 31 октября 2024Силовые структуры

Два брата поспорили на дороге и устроили стрельбу в российском регионе

В Дагестане родственники поспорили на дороге и устроили стрельбу
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

В Дагестане два брата не смогли разъехаться на дороге и устроили стрельбу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, братья Тимур и Рашид давно враждовали. Накануне они встретились на дороге в Карабудахкентском районе и не смогли определить, кто проедет первым. После этого Рашид достал травматический пистолет и произвел несколько выстрелов в сторону оппонента.

Тимур получил ранения головы и спины, трое его друзей тоже пострадали. По пути в больницу машина с пострадавшими попала в ДТП. Стрелявшего задержали. Ему предъявлено обвинение по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее сообщалось, что МВД Дагестана задержало мужчину за шутку про перестрелку в Махачкале.

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