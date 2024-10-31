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18:17, 31 октября 2024Силовые структуры

Двух украинцев осудили за покушение на помогающего участникам СВО общественника

В Крыму суд приговорил 2 украинцев за покушение на общественника из Феодосии
Варвара Митина (редактор)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В Крыму суд приговорил двоих украинцев за покушение на общественника из Феодосии, который активно помогает участникам специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете (СК) России.

Одного из них приговорили к 16 годам колонии строгого режима, а второго — к 10 годам колонии строгого режима. Их признали виновными по статьям 30, 105 УК РФ.

По версии следствия, в период с декабря 2022 по июнь 2023 года украинские спецслужбы через мессенджер склонили одного из осужденных к сотрудничеству. Чтобы проверить кандидата, кураторы предложили ему поджечь любой автомобиль с символикой буквы «Z». Фигурант сделал это ночью 22 февраля 2023 года.

Далее кураторы пообещали ему миллион рублей за устранение общественного деятеля, который оказывает помощь участникам СВО. Для выполнения этого задания фигурант привлек своего знакомого. Первое покушение произошло в июне 2023 года, однако тогда самодельное взрывное устройство (СВУ), которое управлялось дистанционно, не сработало.

Следующие покушение было 12 июля 2023 года — во дворе дома в Феодосии произошел взрыв установленного в кофр мопеда СВУ. Тогда пострадали три прохожие.

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