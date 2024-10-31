В Британии назвали способного повлиять на Россию президента США

Россия не начала бы специальную военную операцию (СВО) на Украине, если бы тогда США руководил Дональд Трамп. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью CBS News.
Он рассказал, что тесно сотрудничал с американской администрацией во время президентства Трампа и «видел некоторые вещи», которые положительно отразились на ситуации в мире и поспособствовали укреплению глобальной стабильности. Джонсон предположил, что Трамп мог бы повлиять на Россию и предотвратить начало вооруженного конфликта.
Экс-премьер также прокомментировал опасения по поводу сокращения помощи Украине в случае победы Трампа на предстоящих выборах, напомнив, что политик занял «жесткую» позицию по отношению к России после инцидента в Солсбери в 2018 году.