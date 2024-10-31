В Британии назвали способного повлиять на Россию президента США

Джонсон: Россия не начала бы СВО, если бы Трамп был президентом США

Россия не начала бы специальную военную операцию (СВО) на Украине, если бы тогда США руководил Дональд Трамп. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью CBS News.

Он рассказал, что тесно сотрудничал с американской администрацией во время президентства Трампа и «видел некоторые вещи», которые положительно отразились на ситуации в мире и поспособствовали укреплению глобальной стабильности. Джонсон предположил, что Трамп мог бы повлиять на Россию и предотвратить начало вооруженного конфликта.

Экс-премьер также прокомментировал опасения по поводу сокращения помощи Украине в случае победы Трампа на предстоящих выборах, напомнив, что политик занял «жесткую» позицию по отношению к России после инцидента в Солсбери в 2018 году.