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22:36, 31 октября 2024Мир

В Британии назвали способного повлиять на Россию президента США

Джонсон: Россия не начала бы СВО, если бы Трамп был президентом США
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: IMAGO / Globallookpress.com

Россия не начала бы специальную военную операцию (СВО) на Украине, если бы тогда США руководил Дональд Трамп. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью CBS News.

Он рассказал, что тесно сотрудничал с американской администрацией во время президентства Трампа и «видел некоторые вещи», которые положительно отразились на ситуации в мире и поспособствовали укреплению глобальной стабильности. Джонсон предположил, что Трамп мог бы повлиять на Россию и предотвратить начало вооруженного конфликта.

Экс-премьер также прокомментировал опасения по поводу сокращения помощи Украине в случае победы Трампа на предстоящих выборах, напомнив, что политик занял «жесткую» позицию по отношению к России после инцидента в Солсбери в 2018 году.

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