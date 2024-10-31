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19:13, 31 октября 2024Экономика

Россиянам назвали способ сэкономить на ЖКУ

Эксперт Середенкова: россияне могут отказаться от оплаты ряда ЖКУ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Россияне могут отказаться от оплаты ряда жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), в частности, от содержания лифта и мусоропровода, рассказала генеральный директор Level Home Татьяна Середенкова. Способ сэкономить на оплате ЖКУ специалист назвала в беседе с «Лентой.ру».

«Согласно законодательству, собственник квартиры не может отказаться от оплаты большинства позиций в квитанции, так как это повлияет на состояние общедомового имущества. Например, лифт и мусоропровод относятся к общедомовому имуществу, следовательно, все владельцы квартир в многоквартирном доме несут обязательства по их содержанию, а оплата рассчитывается на каждый квадратный метр жилой площади владельца. При этом оплата за обслуживание лифта, например, составляет всего 3 процента от размера тарифа», — напомнила Середенкова.

Единственный случай, когда эти позиции (содержание лифта и мусоропровода) могут быть исключены из ежемесячного платежа, это когда на общем собрании владельцев собраны подписи в поддержку такого решения. Однако в случае с лифтом отказаться от оплаты могут только жильцы первых двух этажей, но обязанность по оплате будет возложена на владельцев верхних этажей. Для мусоропровода ситуация сложнее: чтобы отказаться от услуг его содержания, нужно закрыть доступ к нему для всего дома, с чем должно согласиться более 70% собственников квартир

Татьяна Середенковагенеральный директор Level Home

По словам эксперта, если необходимое количество голосов будет собрано, то соответствующий запрос будет отправлен управляющей компании, и в случае утвердительного решения будет произведен перерасчет квартплаты.

Ранее арбитражный управляющий Минюста России Ольга Епифанова рассказала, что пенсионеры в России могут получить скидку на оплату коммунальных услуг. Сенатор пояснила, что размер скидки зависит от норм в каждом отдельно взятом регионе.

«В Якутии это 15 процентов от дохода семьи и так далее. Кроме того, сейчас для пенсионеров предусмотрена компенсация расходов по капремонту. Для россиян старше 70 лет она составляет 50 процентов, старше 80 лет — 100 процентов», — отметила Епифанова.

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