Российские пенсионеры смогут меньше платить за коммуналку. Кому положена скидка и сколько она составит?

Сенатор Епифанова: пенсионеры могут получить скидку на оплату коммуналки

Пенсионеры в России могут получить скидку на оплату коммунальных услуг. Об этом напомнила сенатор, арбитражный управляющий Минюста России Ольга Епифанова.

Сенатор пояснила, что размер скидки зависит от норм в каждом отдельно взятом регионе. «В Якутии это 15 процентов от дохода семьи и так далее. Кроме того, сейчас для пенсионеров предусмотрена компенсация расходов по капремонту. Для россиян старше 70 лет она составляет 50 процентов, старше 80 лет — 100 процентов», — сообщила Епифанова.

Она пояснила, что компенсацию можно получить, если пенсионер живет один и не работает. Также на компенсацию могут претендовать пенсионеры, проживающие с родными неработающими пенсионерами или инвалидами первой или второй группы.

Епифанова также рассказала, что в Москве, например, для одиноких пенсионеров предусмотрено также освобождение от платы за вывоз мусора. Также эта категория может претендовать на 50-процентную скидку на использование коллективной ТВ-антенны и ежемесячную денежную компенсацию за телефонную связь.

Кроме того, для инвалидов, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и членов их семей, а также для пострадавших в результате аварии на ЧАЭС, для жителей блокадного Ленинграда и осажденного Сталинграда существуют специальные скидки и компенсации.

Для получения льгот нужно обратиться в соцзащиту или МФЦ

Чтобы получить положенные льготы и скидки, необходимо обратиться в соцзащиту или МФЦ, объяснила Епифанова. В некоторых регионах граждане могут подать соответствующее заявление через портал «Госуслуги».

Для оформления могут понадобиться:

паспорт;

пенсионное удостоверение;

выписка из лицевого счета, подтверждающая отсутствие долгов по ЖКХ;

выписка из домовой книги или справка о составе семьи;

документы, подтверждающие, что пенсионер проживает в данной квартире (собственность, аренда, регистрация).

Также сенатор напомнила, что в ноябре 2024 года в силу вступает ряд важных изменений. Например, льготникам будут реже отказывать в компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг из-за задолженности за ЖКУ: теперь порядок прописан более четко, должна учитываться только непогашенная задолженность. Сведения об имеющихся долгах чиновники, оформляющие выплаты, должны брать из Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) по состоянию на первое число текущего месяца.

В 2025-м и последующих годах, заключила Епифанова, вышеупомянутые льготы для пенсионеров сохранятся.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Другие льготы и субсидии для пенсионеров в 2024 году

Льготы на проезд

Пенсионеры имеют право получить льготы на проезд в общественном транспорте. В зависимости от места проживания пенсионеры могут пользоваться общественным транспортом бесплатно или со скидкой. Кроме того, они имеют право получать компенсацию расходов на проезд. Такие льготы каждый регион России устанавливает самостоятельно. Например, в Москве пенсионеры ездят бесплатно на городском транспорте и в пригородных электричках.

Налоговые льготы

Пенсионеры могут получить скидку на транспортный налог в зависимости от мощности своего автомобиля. Например, в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге пенсионеров освобождают от налога на автомобиль мощностью до 150 лошадиных сил, а в Красноярске — до 100 лошадиных сил.

При оплате налога на имущество для пенсионеров также предусмотрены льготы. Например, благодаря федеральной льготе пенсионеры могут не платить налог за один объект каждого вида имущества. Также пенсионеры имеют право на вычет по налогу на имущество.

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Льготы на медицину

В регионах России существуют меры поддержки, по которым пенсионерам дают скидку на лекарства и компенсацию лечения. Большинство таких льгот входят и в федеральный набор социальных услуг (НСУ). Он доступен пенсионерам, имеющим право на ежемесячные денежные выплаты. В число таких пенсионеров входят ветераны боевых действий, инвалиды, ликвидаторы чернобыльской аварии, а также иные льготные категории.

Помимо этих мер поддержки, предусмотрены льготы для работающих пенсионеров, а также социальная помощь.