Эксперт допустил фальсификацию на выборах президента Молдавии

Аналитик Жарихин: Санду может выиграть выборы с помощью фальсификаций

Действующий президент Молдавии Майя Санду не сумеет заручиться поддержкой большинства избирателей на втором туре президентских выборов, но может победить за счет фальсификаций. Об этом рассказал замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин, передает РИА Новости.

По его словам, скорее всего, разрыв между кандидатами составит несколько процентов. Эксперт допустил, что это даст возможность Санду «нарисовать» нужный результат за последние пару часов подсчета голосов, как это уже было сделано на референдуме по евроинтеграции. Он также не исключил, что реакцией общества на подлог могут стать массовые акции протеста, однако для Санду они не так страшны, как честные выборы. Жарихин подытожил, что оппозиция слишком разобщена, чтобы захватить власть через уличные протесты.

Ранее Санду отказалась признавать итоги выборов главы государства в случае своего поражения. По ее словам, ее конкурент во втором туре выборов Александр Стояногло предложил ей подписать соглашение, в рамках которого она признает итоги выборов при своем поражении, а тот, в свою очередь, откажется созывать своих сторонников на протесты.