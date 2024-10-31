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09:51, 31 октября 2024Бывший СССР

Эксперт допустил фальсификацию на выборах президента Молдавии

Аналитик Жарихин: Санду может выиграть выборы с помощью фальсификаций

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Действующий президент Молдавии Майя Санду не сумеет заручиться поддержкой большинства избирателей на втором туре президентских выборов, но может победить за счет фальсификаций. Об этом рассказал замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин, передает РИА Новости.

По его словам, скорее всего, разрыв между кандидатами составит несколько процентов. Эксперт допустил, что это даст возможность Санду «нарисовать» нужный результат за последние пару часов подсчета голосов, как это уже было сделано на референдуме по евроинтеграции. Он также не исключил, что реакцией общества на подлог могут стать массовые акции протеста, однако для Санду они не так страшны, как честные выборы. Жарихин подытожил, что оппозиция слишком разобщена, чтобы захватить власть через уличные протесты.

Ранее Санду отказалась признавать итоги выборов главы государства в случае своего поражения. По ее словам, ее конкурент во втором туре выборов Александр Стояногло предложил ей подписать соглашение, в рамках которого она признает итоги выборов при своем поражении, а тот, в свою очередь, откажется созывать своих сторонников на протесты.

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      Илья Таксюр
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