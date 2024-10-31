Эксперт усомнился в способности фальсификации спасти Санду на выборах

Доцент Шорников: фальсификации не спасут Санду на выборах президента Молдавии

Фальсификации не спасут от поражения действующего президента Молдавии Майю Санду во втором туре президентских выборов. Так заявил РИА Новости директор тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития, доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников.

«Даже в штабе Санду не уверены, что фальсификации их спасут. Уже по итогам первого тура стало ясно, что их возможности в этом не безграничны», — пояснил эксперт.

Он допустил, что штаб Санду разрабатывает запасные планы на случай проигрыша. «Отсюда эти судорожные попытки запугать и демотивировать избирателя», — отметил Шорников.

Ранее Санду отказалась признавать итоги выборов главы государства в случае своего поражения. По ее словам, ее конкурент во втором туре выборов, выходец из Гагаузии и социалист Александр Стояногло предложил Санду подписать соглашение, в рамках которого она признает итоги выборов при своем поражении, а тот, в свою очередь, откажется созывать своих сторонников на протесты.