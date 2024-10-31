Эксперт усомнился в способности фальсификации спасти Санду на выборах

Фальсификации не спасут от поражения действующего президента Молдавии Майю Санду во втором туре президентских выборов. Так заявил РИА Новости директор тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития, доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников.
«Даже в штабе Санду не уверены, что фальсификации их спасут. Уже по итогам первого тура стало ясно, что их возможности в этом не безграничны», — пояснил эксперт.
Он допустил, что штаб Санду разрабатывает запасные планы на случай проигрыша. «Отсюда эти судорожные попытки запугать и демотивировать избирателя», — отметил Шорников.
Ранее Санду отказалась признавать итоги выборов главы государства в случае своего поражения. По ее словам, ее конкурент во втором туре выборов, выходец из Гагаузии и социалист Александр Стояногло предложил Санду подписать соглашение, в рамках которого она признает итоги выборов при своем поражении, а тот, в свою очередь, откажется созывать своих сторонников на протесты.