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00:50, 31 октября 2024Бывший СССР

Эксперт усомнился в способности фальсификации спасти Санду на выборах

Доцент Шорников: фальсификации не спасут Санду на выборах президента Молдавии

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Фальсификации не спасут от поражения действующего президента Молдавии Майю Санду во втором туре президентских выборов. Так заявил РИА Новости директор тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития, доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников.

«Даже в штабе Санду не уверены, что фальсификации их спасут. Уже по итогам первого тура стало ясно, что их возможности в этом не безграничны», — пояснил эксперт.

Он допустил, что штаб Санду разрабатывает запасные планы на случай проигрыша. «Отсюда эти судорожные попытки запугать и демотивировать избирателя», — отметил Шорников.

Ранее Санду отказалась признавать итоги выборов главы государства в случае своего поражения. По ее словам, ее конкурент во втором туре выборов, выходец из Гагаузии и социалист Александр Стояногло предложил Санду подписать соглашение, в рамках которого она признает итоги выборов при своем поражении, а тот, в свою очередь, откажется созывать своих сторонников на протесты.

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      Марина Совина
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