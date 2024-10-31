Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:13, 31 октября 2024Мир

Европейская страна заявила о готовности стать посредником в украинском конфликте

Глава нацсовета Австрии хочет видеть Вену посредником в переговорах по Украине

Фото: Pixabay

Глава национального совета Австрии Вальтер Розенкранц заявил, что страна могла бы сыграть роль посредника в переговорах по украинскому конфликту, но опасается, что Россия не воспримет республику как нейтральную сторону в том числе из-за санкций. Об этом пишет РИА Новости.

«Поэтому мы не будем больше восприниматься как нейтральный посредник со стороны России, [российского лидера Владимира] Путина. Это, к сожалению, проиграно», — сказал Розенкранц, добавив, что с Путиным необходимо говорить.

На вопрос, пригласил бы национальный совет за стол переговоров Путина и Владимира Зеленского, Розенкранц уточнил, что в парламентских заседаниях они бы не смогли принять участие. Он также добавил, что двери парламента Австрии открыты для визита любого политического лидера, главы правительства, и, «разумеется, глав парламентов».

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал Австрию подходящим местом для переговоров по Украине из-за ее нейтральной позиции и расположения учреждений ООН. Интерес также есть со стороны Бразилии, рассказал он.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Есть ряд вариантов того, что может случиться». Глава Пентагона оценил последствия участия КНДР в конфликте на Украине

      В Швеции сообщили о гибели наемника на Украине

      Европейская страна заявила о готовности стать посредником в украинском конфликте

      Бритни Спирс в откровенном корсете станцевала на камеру

      В США допустили участие третьих стран в конфликте на Украине

      Эксперт усомнился в способности фальсификации спасти Санду на выборах

      Британского дипломата пригласили посетить Россию

      Постпред КНДР при ООН на заседании по Украине назвал действия США большой угрозой

      Итальянский клуб использовал «Привет с большого бодуна» для анонса матча

      Небензя заявил о попытке Запада оправдать военное присутствие НАТО на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше